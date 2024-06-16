İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kazanın ardından vatandaşları trafiğin durumu hakkında bilgilendirdi.

Yetkililerin açıklamasına göre, kazanın hemen ardından gerekli güvenlik önlemleri hızla alındı. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçları yol dışına çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken, güvenlik önlemleri sayesinde trafiğin kontrollü bir şekilde akması sağlanıyor.

Trafik yoğunluğu var

Kazanın yaşandığı noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Emniyet Müdürlüğü, bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri hızla alınmış olup, kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılma çalışmaları devam etmektedir. Bu noktadan geriye doğru 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu mevcut olup, güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur."