Çiğli Ve Karşıyaka Tramvay Hatlarında Sefer Değişikliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yolculardan gelen yoğun talep üzerine önemli bir düzenlemeye gidiyor. 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren sabah ve akşam saatlerinde Alaybey ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları arasında aktarmasız seferler yapılacak.

Yeni düzenlemeyle kesintisiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hafif raylı toplu ulaşım sisteminin önemli ayaklarından biri olan Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni bir düzenleme yapıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla gerçekleştirilen bu düzenleme sayesinde, yolcuların Çiğli Ataşehir Kavşağı’nda yapmak zorunda oldukları aktarma işlemi, hafta içi sabah ve akşam saatlerinde artık gerekmeyecek.

Sabah ve akşam saatlerinde kolaylık

Yeni uygulama, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 07.30-09.30 ve 16.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu saat dilimlerinde, Alaybey ile Katip Çelebi Üniversitesi durakları arasında karşılıklı olarak aktarmasız seferler gerçekleştirilecek. Böylece yolcular, kesintisiz ulaşım imkânına kavuşarak zamandan tasarruf edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak bu düzenlemeyi hayata geçirdi. Başkan Dr. Cemil Tugay, bu uygulamanın yolculukları daha rahat ve hızlı hale getireceğini belirtti.

Toplam 26 durak

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında toplam 26 durak bulunuyor. Bu duraklar şunlardır: Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havaalanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka-5, Katip Çelebi Üniversitesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yeni Mahalle, Eski Havaalanı ve Semra Aksu.