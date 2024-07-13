Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Bağlama Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, yıl sonu konseriyle Çiğlili müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce organize edilen ve 8 ay süren kursun ardından, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda sahne alan kursiyerler, dinleyicilere Türk Halk Müziği ziyafeti sundu.

19 kursiyerden 7'den 70'e unutulmaz anlar

Konser, 14-50 yaş arası 19 kursiyerin bağlamalarıyla seslendirdiği birbirinden güzel Türk Halk Müziği ezgileriyle katılımın yoğun olduğu bir akşamda gerçekleşti. Kursiyerlerin gösterdiği üstün performans, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Çiğli'de kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Çiğli’yi kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Düzenlediğimiz kültür sanat kurslarıyla her yaştan vatandaşımıza eğitim alma imkanı sunuyoruz. Kursiyerlerimizin aldıkları eğitimi sergilemeleri için dönem sonu konserleri düzenliyoruz. Gitar ve piyano kursiyerlerinin konserinden sonra bağlama kursiyerlerimizin konserinde müzikseverlerle buluştuk. Çok güzel bir akşam geçirdik. Bu müzik şölenini bizlere sunan hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat çalışmalarımızla Çiğlili komşularımızın sanatla olan bağını güçlendirmeye devam edeceğiz,” dedi.