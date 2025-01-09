Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kurs, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, becerilerini artırmayı hedefliyor. 7-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen kurs, çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor. Dünyaca popüler akıl oyunları ve strateji oyunlarıyla çocuklar, hem bireysel hem de grup etkinlikleriyle yeteneklerini keşfedecek. Haftanın beş günü farklı merkezlerde düzenlenen kurs, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi, Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi, Egekent Flamingo Semt Merkezi ve Harmandalı Semt Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Zeka ve strateji oyunlarıyla gelişim fırsatı

Kurs kapsamında çocuklar, zeka oyunları müfredatında yer alan Sudoku, Mangala, Reversi gibi oyunlarla analitik düşünme becerilerini geliştirirken, grup oyunlarıyla da takım çalışmasını deneyimleyecekler. Ayrıca yapı oyunlarıyla el becerileri ve yaratıcılıklarını pekiştirecekler.

“Çocuklarımızın geleceği için önemli bir fırsat”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kursun çocukların geleceğine güçlü bir temel oluşturacağını belirtti. Yıldız, "Bu kurs, çocuklarımızın problem çözme ve iş birliği becerilerini geliştirmelerini sağlayarak onları daha donanımlı bireyler haline getirecek. Tüm ailelerimizi bu değerli fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.