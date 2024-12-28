Yeni Yıl Kermesi, yılbaşı coşkusunu sanat ve yaratıcılıkla buluşturan eşsiz bir etkinlik olarak dikkat çekti. El yapımı takılardan tasarım kıyafetlere, ahşap hediyeliklerden amigurumi oyuncaklara kadar pek çok ürün ziyaretçilere sunuldu. Katılımcılar, sevdiklerine özel ve anlamlı hediyeler alarak hem alışveriş yapmanın hem de yeni yıl ruhunu paylaşmanın keyfini çıkardı.

Dayanışma ve sanatın buluşma noktası

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kermesin Çiğli halkı için önemli bir birliktelik fırsatı sunduğunu belirterek, “Bu kermes, sadece alışveriş yapılan bir etkinlik değil; dayanışmamızın ve yaratıcılığımızın bir göstergesiydi. Çiğli halkının ilgisi, güçlü bir topluluk ruhuna sahip olduğumuzu gösterdi. 2025 yılını sağlık, mutluluk ve başarıyla karşılamayı diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretçilerden tam not

Etkinlikte sergilenen ürünler, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çiğli halkı, hem yerel üreticilere destek verdi hem de keyifli bir yeni yıl alışverişi deneyimi yaşadı. Yeni Yıl Kermesi, Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği sosyal etkinlikler arasında yerini alırken, bölgedeki sanatçı ve üreticilere destek sağladı. Başkan Yıldız, bu tür etkinliklerin devam edeceği mesajını verirken, yeni yılda da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.