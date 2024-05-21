Kültür sanat alanında hayata geçirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, bağlama ustası Erdal Erzincan'ın sahne alacağı konser ile yaza merhaba diyecek.

Konser Büyük Parkta Gerçekleştirilecek

31 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayacak konser Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki Büyük Parkta gerçekleştirilecek. Usta sanatçı, sevilen eserlerini İzmirli müzikseverler için seslendirecek. Konser ücretsiz olacak.

Başkan Yıldız: "Tüm İzmirlileri Bekliyoruz"

Konserle ilgili İzmirli müzikseverlere çağrı yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Sanattan uzak kalan toplumlar gelişimden de uzak kalırlar. Biz de bu bilinçle kentimizin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra kültürel ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Bağlama virtüözümüz Erdal Erzincan'ı 31 Mayıs'ta Çiğli'mizde misafir edeceğiz. Saza söze, türküye şelpeye doyacağımız ve unutulmaz bir gece yaşayacağımız konserimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" diye konuştu.

Erdal Erzincan Kimdir?

1952 yılında Elazığ'da doğan Erdal Erzincan, bağlama virtüözü, besteci ve yorumcu olarak Türk Halk Müziği'nde önemli bir yere sahiptir. 1970'li yıllarda müzik hayatına başlayan Erzincan, birçok albüm ve konser kaydına imza atmıştır. Sanatçının en bilinen eserleri arasında "Çiğdem Çiğdem", "Anam Anam", "Yolcuyum", "Gurbet Türküsü" ve "Yaylalar" yer almaktadır.

