Kültür sanat alanında hayata geçirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, bağlama ustası Erdal Erzincan’ın sahne aldığı konser ile yaza merhaba dedi. Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki Büyük Parkta gerçekleşen konserde vatandaşlar alanı hıncahınç doldurdu. Usta sanatçı, sevilen eserlerini İzmirli müzikseverler için söyledi. Konsere Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcıları, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, meclis üyeleri ve muhtarlar da katılım gösterdi.

Başkan Yıldız ve Erdal Erzincan düet yaptı

Birbirinden güzel eserlerini İzmirliler için seslendiren Erdal Erzincan, konserin sonunda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ı sahneye davet etti. Davet üzerine sahneye çıkan Başkan Yıldız, Al Mendil, İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım ve Keklik Gibi Türkülerini usta sanatçı ile birlikte seslendirdi. İkilinin performansı büyük alkış aldı.

Başkan Yıldız: “Nerede türkü söyleyen biri varsa orada muhabbet, iyilik ve aşk vardır”

Usta sanatçı Erdal Erzincan’ı Çiğli’de misafir ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydeden Başkan Onur Emrah Yıldız, “Öncelikle bu türkü şöleninde gönül gönüle olduğumuz tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte unutulmaz bir gece yaşadık. Hayatının her dönemini Erdal Erzincan’ın deyişlerini ve türkülerini dinleyerek geçiren birisi olarak benimde çocukluk hayalim gerçek oldu. Türkülerini aşkla dinlediğimiz Erdal Ağabeyi Çiğli’de canlı canlı dinlemek tarif edilemez bir duyguydu. Nerede türkü söyleyen biri varsa orada muhabbet, iyilik ve aşk vardır. Erdal Ağabey de sazı ve sözüyle Çiğli’mizi muhabbet ve aşk bahçesine çevirdi. Bu toprakların yaşayan efsanelerinden Erdal Ağabey ile bir arada olmaktan onur ve gurur duyduk. Bu güzel buluşmaya sponsor olan Çiğlimizin değerli iş insanlarından İlyas Özdemir’e de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gezici Bağlama Atölyesi’ni Çiğli’de ağırlamak isteriz”

Erdal Erzincan’ın hayata geçirdiği Gezici Bağlama Atölyesi’ni Çiğli’de ağırlamak istediklerini belirten Başkan Yıldız, “Erdal Ağabey, Gezici Bağlama Atölyesi ile Anadolu’yu karış karış gezerek bağlamaya aşkla bağlı olan ancak kurs alma imkanı olmayan öğrencilere dokunuyor. Bunun yanı sıra kadim kültürümüzü, türkülerimizi ve kaybolmuş değerlerimizi bulup bizlere armağan ediyor. Bu toprakların çocuk oyunlarını, manilerini, muhabbetlerini, türkülerini, deyişlerini, aşıklarını, giysilerini ve yemeklerini de öğreterek Anadolu’nun kültürel belleğine doğru bizleri yolculuğa çıkarıyor. Gezici Bağlama Atölyesi’ni ilçemizde de görmek isteriz. Çiğli Belediyesi olarak, ne zaman gelirlerse emrine amadeyiz” ifadelerini kullandı.

Erdal Erzincan: “Çiğli, çiçek bahçesi gibiydi”

Konser alanını dolduran müzikseverlere seslenen Erdal Erzincan, “Bağlamaya gönül veren insanlardan yanlış gelmez. İnsanlarımızın türkü ve bağlamayla olan bağını kuvvetlendirebilirsek iyilikler artar, güzellikler yayılır. Sorunlarımız çok daha çabuk düzelir. Çiğli, bağlamaya kulak veren, türkülere gönül veren bir Başkanı olduğu için çok şanslı. Sazın içinde bir dert var ama onun içinde bir de derman var. Dert gibi görünüyor ancak içerisinde bir de derman taşıyor. Birçok konser veriyorum birçok memlekete gittim Çiğli gibisini pek görmedim. Adeta bir çiçek bahçesi gibiydi. Bugünü asla unutmayacağım. Çiğli’nin birliği tüm Türkiye’nin birliği olsun” diye konuştu.