Çiğli Belediyesi, gençlerin doğayla bağ kurmalarını sağlamak ve temel yaşam becerileri edinmelerine destek olmak amacıyla düzenlediği İzci Eğitimi Programı’na devam ediyor. Programın uygulamalı eğitimleri, Yamanlar Gençlik Merkezi'nde başladı.

Temel yaşam becerileri teorik ve pratik olarak aktarılıyor

Katılımcılar, program kapsamında doğada yön bulma, kampçılık, hayatta kalma teknikleri, takım çalışması ve çevre bilinci gibi alanlarda eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde sunulan bu eğitimler, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.

Gençler için yön bulma ve kampçılık eğitimleri

Özellikle yön bulma eğitimleriyle gençler, pusula kullanımı, doğal işaretleri okuma gibi beceriler kazanıyor. Kampçılık derslerinde ise çadır kurma, güvenli ateş yakma ve temel yiyecek hazırlığı gibi konular işleniyor.

Tüm bu süreç, gençlerin doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamasını amaçlıyor.

Başkan Yıldız: “İzcilik, yalnızca kamp yapmaktan ibaret değil”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, izcilik eğitimlerinin çok yönlü gelişim için büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Gençlerin izcilik eğitimi sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmelerini istiyoruz. İzcilik yalnızca kamp yapmak değil; dayanışmayı, liderliği, doğa sevgisini öğrenmektir. Bu eğitimlerle gençlerimizin disiplinli ve paylaşımcı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyoruz.”