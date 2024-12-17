İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’deki Eski Havaalanı Caddesi’nde büyük bir yenileme çalışması başlatarak, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Eski Havaalanı Caddesi’ne hayati müdahale: Çift şeritli yeni yol yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’nin önemli ulaşım noktalarından biri olan Eski Havaalanı Caddesi'ni baştan sona yenileyerek, bölgedeki trafik sorununu köklü bir şekilde çözmeye hazırlanıyor. Özellikle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), eğitim ve sağlık kuruluşları ile konut bölgelerinin merkezinde yer alan bu cadde, genişletilerek daha işlevsel bir hale getirilecek. Çalışmalar kapsamında, caddenin her iki yönü de çift şeritli hale getirilerek, sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan araç trafiği rahatlatılacak.

Trafik rahatlıyor, yaya güvenliği artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda başlatılan bu proje, bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, tek şeritli yolun yerine, çift şerit gidiş ve geliş olarak planlanan caddeyi daha modern bir yapıya kavuşturuyor. Ayrıca, caddede yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yaya yolları ve ışıklandırma sistemleri de kurulacak. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere, çevredeki okullar ve konut alanlarının da rahat ulaşılabilir olması için 150 araç kapasiteli yeni otopark alanları oluşturulacak.

Çalışmalar iki ay içinde tamamlanacak

Proje, Çiğli halkı için önemli bir ulaşım konforu sağlayacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, bu yenileme çalışmasının, özellikle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin bağlantı yolları ve çevredeki yaşam alanları açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. 500 metrelik alanda yapılacak düzenlemeyle, Eski Havaalanı Caddesi, 35 metre genişliğinde, çift şeritli ve aydınlatmalı bir yol haline getirilecek. Projenin iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Çiğli için büyük kazanç: Trafik sorunu çözülüyor

Yenilenen caddenin, bölgedeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceğini belirten Suat Öztürk, bu düzenlemenin Çiğli için önemli bir kazanç olduğunu ifade etti. “Eski yol, bu yoğunluğu kaldırmıyordu. Başkanımız Cemil Tugay’ın liderliğinde kent genelinde ulaşım projeleri hızla devam ediyor. Bu çalışmalar, Çiğli’nin yaşam kalitesini artıracak,” diyerek sözlerini tamamladı.