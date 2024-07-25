Çiğli Belediyesi, yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretsiz bir İngilizce Dil Kursu düzenliyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde başlayan A2 seviyesi İngilizce kursu, 4 hafta sürecek. Kurs, hafta içi her gün 09.30-16.00 saatleri arasında yapılacak ve 14 yaş ve üzeri katılımcılar için açık olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, günlük yaşamda İngilizceyi daha iyi anlayıp kullanma fırsatı bulacak.

Günlük konuşma pratiği

Kurs, temel seviyede İngilizce bilgisi sunuyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde cümle kurma, aile bireylerini tanıtma, yol tarifi yapabilme, duyguları ifade edebilme ve hava koşullarını anlatma gibi günlük konuşmalar üzerine pratik yapılacak. Ayrıca, 15 kişilik sınıflarda konuşma ve dil bilgisi kuralları da öğretilecek.

"Bireylerin gelişimini önemsiyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kentimizin fiziki ihtiyaçlarına yönelik temel belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra, Çiğlili komşularımızın taleplerine göre hizmet ve projeler üretmeye gayret ediyoruz. Eğitim, sanat, spor ve mesleki gelişim alanlarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. İngilizce kursumuz da bunlardan biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen kişisel gelişimine önem veren bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.