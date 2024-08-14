Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldiği görüşme, olumlu sonuçlandı. Görüşmenin ardından eylemde olan işçiler, Başkan Yıldız ile varılan uzlaşmanın ardından eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

Zor şartlar dayattı

Başkan Yıldız, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, sürecin zorlu şartlar nedeniyle ortaya çıktığını vurguladı. "Bu süreç, keyfi bir yaklaşımın değil, zorlu şartların dayatmasının bir sonucuydu," diyen Yıldız, yaşanan sıkıntıları geride bırakmak ve geleceğe odaklanmak gerektiğini belirtti.

"Emek ve sabırla Çiğli'yi geleceğe taşıyacağız"

Yıldız, açıklamasında Çiğli için hep birlikte çalışacaklarını ve herkesin mutlu olacağı bir kent yaratma hedefini dile getirdi. Yeni yılda emekliye ayrılan çalışanların yerine alımlar yapılacağını, mağduriyetlerin giderilmesi için özel sektörle iş birliklerinin sürdürüleceğini ifade etti.