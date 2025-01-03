Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlayan Çiğli Belediyesi, her yaştan kadına ulaşarak sağlık bilinçlerini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. İlk etkinlikler İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleşti.

Kadın sağlığına destek

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlikler, kadınların kendi bedenlerini daha iyi tanımaları ve cinsel sağlık ile üreme sağlığı konusunda doğru bilgilere ulaşmalarını amaçlıyor. Ayrıca, riskli sağlık alışkanlıklarının yerine koruyucu sağlık davranışlarının benimsenmesine yönelik bilinçlendirme yapılıyor.

“Kadınların yanındayız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini desteklemek bizim için çok önemli. Bu buluşmalarla kadınların sağlık bilinci artacak, toplum daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak” dedi.