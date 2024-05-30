Çiğli Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını büyük bir törenle gerçekleştirdi. Etkinliğe, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tamer Kartal, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Başkan Yıldız, sergiyi gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

El emeği ürünler iki gün boyunca sergilenecek

Takı tasarımı ve kuyumculuk, çanta ve şapka örgüsü, tığ ve şiş örgüsü, ahşap boyama, kağıt rölyef, deri tasarımı, mefruşat, el nakışları, amigurumi, punch ve aşçılık gibi çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri, iki gün boyunca Çiğlililerin beğenisine sunulacak. Bu etkinlik, Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yeni kurs dönemi Ağustos’ta başlıyor

2023-2024 dönemi Hobi ve Meslek Edindirme Kursları sona erdi. Yıl boyunca 750 kursiyerin katıldığı kurslar, yeni dönemde de devam edecek. Yeni dönem kurs kayıtları Ağustos ayında başlayacak ve kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nden bilgi alabilecekler.

"Çiğli, kadın emeğiyle güzelleşecek"

Sergi açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kadınların yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Çiğli’de kadınların daha güçlü olması ve karşılaştıkları engelleri aşmaları için daima birlikte mücadele edeceğiz. Kadınların ne kadar başarılı işlere imza attığını bu sergide bir kez daha gördük. İlçe Halk Eğitimi Müdürümüz Tamer Kartal ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. İş birliğimizi daha da geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kadınlarımızla dayanışma içinde olmak isteyen vatandaşlarımızı Kadın Yaşam Merkezimize bekliyoruz” dedi.

Tamer Kartal: "İş birliğimiz sürecek"

Çiğli Belediyesi ile iş birliğine devam edeceklerini belirten Çiğli İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tamer Kartal, “Başkanımız ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde, kadınların hayata dahil edilmesine ne kadar önem verdiğini gördüm. Bu tutumundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kadınların Çiğli’de daha güçlü olması adına iş birliğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.