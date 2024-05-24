Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında park, yol, kaldırım kenarları ve atıl arazilerde yürüttüğü kosa ve budama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında kapsamlı bir temizlik harekatı gerçekleştiriyor.

Günde 15 bin metrekare alan temizleniyor

Belediyenin 12 kişilik misina ekibi, üç grup halinde günde toplam 3 bin metrekare alanda kosa çalışması yapıyor. Bunun yanı sıra büyük arazilerde traktörler ile ot biçme ve toplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Traktör destekli çalışmalar sayesinde günde 12 bin metrekare alan temizleniyor. Böylece toplamda günde 15 bin metrekarelik bir alan, ekipler tarafından temizlenerek vatandaşlara daha sağlıklı ve estetik bir çevre sunuluyor.

Ağaç budama çalışmaları sürüyor

Çiğli Belediyesi'nin temizlik harekatı sadece ot biçme ve kosa çalışmaları ile sınırlı kalmıyor. Ekipler, park, yol kenarları ve orta refüjlerdeki ağaçların da bakımını yapıyor. Gediz Elektrik ile ortak yürütülen budama çalışmaları kapsamında günde ortalama 20 ağaç budanıyor.

"Vakit kaybetmeden tüm ekiplerimizle sahaya çıktık"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizlik çalışmalarına 26 mahallenin tamamında devam edeceklerini belirterek, “Göreve gelir gelmez yaptığımız ilk incelemeler sonucunda ilçemizde önemli ve acil bir temizlik ihtiyacı olduğunu belirledik. Vakit kaybetmeden tüm ekiplerimizle sahaya çıktık. Alt ve üst geçitlerin temizliği, ilaçlama, kosa ve budama çalışmalarımız devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğümüz ile de iletişime geçerek Ata Sanayi ve Ataşehir Mahallesi’nde dere temizliği çalışmalarımızı başlattık. Çiğli Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın her yeni güne temiz bir Çiğli’de uyanması. Çalışmalarımızı 26 mahallemizin tamamında aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.