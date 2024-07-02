Engin KESKİN

Çiğli'nin sembol mekanlarından Kasaplar Meydanı'nda kapsamlı bir yenileme başladı. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak yürüyüş yolu zeminini yenilemeye başladı. Meydanda yeşil alan kapasitesinin artırılması, dinlenme alanlarının yenilenmesi ve ticari işlevselliğin artırılması gibi çalışmalar planlanıyor.

Meydan yeniliyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kasaplar Meydanı'ndaki yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, meydanın hem fiziksel hem de ticari açıdan ilçenin merkezinde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yürüyüş yolu parke taşlarının yenilenmesinin önemine değinen Başkan Yıldız, bu çalışmalarla meydanın eksikliklerinin giderileceğini ve sosyal, kültürel ve ekonomik bir canlanma sağlanacağını dile getirdi.

“24 saat yaşayan bir meydan olacak”

Kasaplar Meydanı'nı 24 saat yaşayan bir merkez haline getireceklerini vurgulayan Yıldız, yeşil alanların artırılacağını ve dinlenme alanlarının yenileneceğini belirtti. Ayrıca, Konteyner Park projesiyle meydana oyun alanları, mağazalar ve kafeler gibi yeni işlevler kazandırılacağını söyledi. Bu çalışmaların hem esnafları güçlendireceğini hem de vatandaşlara sosyalleşme imkanı sunacak bir meydan oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.