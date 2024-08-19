Ailesi ve sevenleri, 9 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Karamahmutoğlu’nu bulmak için seferber oldu.

Karamahmutoğlu’nun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan ailesi, gören ya da kendisi hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis karakoluna başvurmalarını istedi. Ayrıca, bilgi paylaşmak isteyenler için 0506 058 55 94 numaralı telefonla iletişim kurulabileceğini belirttiler.

Kayıp olayının ardından Çiğli bölgesinde endişe artarken, Ozan Karamahmutoğlu’nun bulunması için yapılan arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.