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Zehra'yı öldüren eşi için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Zehra'yı öldüren eşi için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Çıplak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çıplak’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kuryelik yapan Özgür Çıplak’ın kullandığı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çıplak, ağır yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Olay, İzmir’in Çiğli ilçesi Aliağa-Kısık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliağa’dan Kısık yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki asansör yüklü kamyon, yaşadığı arıza nedeniyle emniyet şeridine park etmek zorunda kaldı. Kamyon, park sırasında emniyet şeridinde bekletilmekteydi.

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