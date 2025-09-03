İzmir Çiğli’de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, binadaki bir araç da zarar gördü.

Yangın Çiğli'de bir evde çıktı

Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın ikinci katında, kiracı Abdullah Ertuğrul’un evi henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Ertuğrul, eşi ve çocuğu evden güvenli şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Binanın önünde park halinde bulunan otomobilde de alevlerin sıçraması nedeniyle hasar oluştu.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye görevlilerinin yaptığı ön incelemeye göre, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Yetkililer, kesin çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.