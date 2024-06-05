Çiğli Belediyesi, kültür ve sanatı ruhunu şehire taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziemir halkını konserler, tiyatrolar ve sergiler eşliğinde şehir’de “ kültür ve sanat” ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Piyano ve gitarda yıl sonu coşkusu!

Çiğli Belediyesi'nin piyano ve gitar kursu kış dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri, Yıl Sonu Konserinde sahne alarak müzikseverleri coşturdu. 7 ile 15 yaş arası kursiyerlerin yer aldığı konserde özel gereksinimli performansı da büyük beğeni topladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların ve gençlerin sanata erişimini önemsediklerini belirterek, "Sanatsız kalan toplumlar gelişme imkanlarını da kaybederler. Bu nedenle, müzik, resim, halk oyunları ve tiyatro gibi birçok alanda kurslar, konserler, sergiler ve yazar buluşmaları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sanatsal üretime katılmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdal Erzincan ile coşkulu bir konser!

Erdal Erzincan, sevilen türkülerini İzmirliler için seslendirirken, konsere Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da sahneye çıkarak eşlik etti. İkilinin düeti büyük beğeni topladı.

Başkan Yıldız, yaptığı konuşmada Erdal Erzincan'ı Çiğli'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Nerede türkü varsa orada muhabbet, iyilik ve aşk vardır. Erdal Ağabey de sazı ve sözüyle Çiğli'mizi muhabbet ve aşk bahçesine çevirdi. Ayrıca, Erdal Erzincan'ın hayata geçirdiği Gezici Bağlama Atölyesi'ni Çiğli'de ağırlamak istediklerini de belirtti.

Erdal Erzincan ise konserin ardından yaptığı açıklamada Çiğli'den çok etkilendiğini ifade ederek, "Çiğli, bağlamaya kulak veren, türkülere gönül veren bir Başkanı olduğu için çok şanslı." dedi.

Kadın emeği göz kamaştırıyor!

Çiğli Belediyesi, Çiğlili kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin yer aldığı Yıl Sonu Sergisi'ni açtı. 2 gün boyunca Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde ziyarete açık olacak sergide, takı tasarımı, çanta ve şapka örgüsü, ahşap boyama, el nakışları gibi birçok alanda üretilen ürünler yer alıyor. Hobi ve Meslek Edindirme Kursları'na katılan 750 kursiyerin el emeği göz kamaştırıyor.

Sergi açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların önemini vurgulayarak "Çiğli, kadın emeğiyle güzelleşecek" dedi. Yıldız, yeni dönemde de kursların devam edeceğini ve kayıtların Ağustos ayında başlayacağını söyledi.

19 Mayıs coşkuyla kutlandı!

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. Sabah saatlerinde bisiklet turu ile başlayan kutlamalar, gün boyu Vosvos turu, bandolu kortej ve Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir konseriyle devam etti. Başkan Onur Emrah Yıldız da Vosvos turu ve korteje katılarak Çiğlililerle bayram coşkusunu paylaştı. Kortej ve konserde yoğun ilgi gören kutlamalarda, Başkan Yıldız ve vatandaşlar birlikte İzmir Marşı'nı da söyledi.

19 Mayıs’ta bisikletlerle pedal çevirdi!

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sasalı Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi. Futbol Turnuvası ve Sporcu Sağlığı Semineri'nin ardından gerçekleştirilen tur, yoğun ilgi gördü. Her yaştan katılımcının pedal çevirdiği turda, Başkan Onur Emrah Yıldız da yer aldı. Yıldız, spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı Atatürk'e minnettar olduğunu ve Çiğli Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin sporla bağını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Resim sergisi ile sanatseverler buluştu!

Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi'nde 6 ay boyunca devam eden yağlı boya ve kara kalem kursları, yıl sonu resim sergisi ile sona erdi. Sergiye Çiğlili sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 30 kursiyerin 23 yağlı boya ve 7 kara kalem çalışması beğeniye sunuldu.

Başkan Onur Emrah Yıldız, sanata ve sanatçıya desteğe devam edeceklerini belirterek, Ataşehir'e Ahmed Arif Kültür Merkezi inşa edileceğini söyledi. Yıldız ayrıca, Kaklıç'taki tarihi kilisenin turizme kazandırılacağını da müjdeledi. Kaklıç Sanat Akademisi'nde yetişkinler ve çocuklar için resim kurslarının yanı sıra heykel, seramik ve Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık kursları da yaz boyunca devam edecek.

23 Nisan çocukları coşkuyla kutladı

Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu ve renkli etkinliklerle kutladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Çocuk Karnavalı'na minikler büyük ilgi gösterdi.Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da çocuklarla birlikte karnavala katılanlar arasında yer aldı. Yıldız, yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın önemini vurguladı ve gelecekte bu bayramın daha da büyük statlarda kutlanacağına söz verdi. Yıldız ayrıca, Çiğli'de hiçbir çocuğun yalnız bırakılmayacağını ve her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi.

Karnavalda halk oyunları, dans gösterileri ve sportif yarışmalar düzenlendi. Çocuklar, bu oyunlara ve gösterilere büyük ilgi gösterdi. Karnavalın ardından çocuklar, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda sahnelenen "Sağlıklı Yaşam Sokağı" adlı oyunla keyifli bir gün geçirdi. Başkan Yıldız ve çocuklar ayrıca, karnavalda Çiğlili SMA hastası minik Doruk Çukurcu'ya da destek verdiler. Doruk'un verdiği mücadeleyi anlatan Yıldız, çocuklardan Doruk'a sahip çıkma sözü aldı. Tüm salon, Doruk'a dakikalar süren bir alkışla moral verdi.