Çiğli Belediyesi, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı ile yoluna devam eden A Milli Futbol Takımımızın Çeyrek Final maçı için dev ekran kuracak.

EURO 2024 F Grubu'ndan çıkan ve son 16 turunda turnuvanın flaş takımı Avusturya'yı eleyerek Çeyrek Finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Çiğli Belediyesi, Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park'ta kuracağı dev ekran ile milli maç coşkusunu sporseverler ile buluşturacak. Saat 22.00'de başlayacak maçı Çiğlililer dev ekranda tek yürek olarak izleyecek.

"Yeni bir zafer için bir arada olacağız”

Tüm sporseverleri kurulacak dev ekranda maçı birlikte izlemeye davet eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın başından beri gösterdiği mücadeleyle hepimizi gururlandırdı. Yaş ortalaması turnuvanın en genç takımlarından olsak da kalite, inanmışlık ve mücadele olarak fark yarattık. Geldiğimiz noktada tarih yazmaya üç maç uzaklıktayız. Yeni bir zafer elde etmek için Hollanda maçını Cumartesi günü Çiğlili sporseverler ile birlikte izleyeceğiz. Tüm Çiğlilileri sandalyesini ve minderi alarak bu coşkuya eşlik etmeye bekliyorum" diye konuştu.