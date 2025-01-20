Sanatın birleştirici gücünü ön plana çıkaran etkinlik, şair Üzeyir Tavuş’un duygulara dokunan dizeleri ve bağlama üstadı Haydar Güneş Özçelik’in sıcacık ezgileriyle katılımcılara derin bir yolculuk sundu. Şiirlerin anlamlı derinliği ile türkülerde hayat bulan Anadolu’nun zengin müzik kültürü, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

“Sanat, toplumun birleştirici gücüdür”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada sanat ve kültürün toplum üzerindeki birleştirici etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Şiirlerimiz ruhumuzu derinleştirirken, türkülerimiz duygularımıza tercüman oldu. Bu etkinlik, sanatın insanları bir araya getirme gücünü bir kez daha kanıtladı. Çiğli Belediyesi olarak sanat ve kültürü toplumun her kesimine ulaştırmaya kararlıyız. Bu anlamlı geceyi bizimle paylaşan tüm sanatçılarımıza ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”

Sanatın kalbi Çiğli’de atıyor

Etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi görürken, şiir ve müzikle dolu bu özel akşamda izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, Çiğli Belediyesi’nin sanat ve kültüre verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.