Çiğli Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek ve haşere sorununu minimize etmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede günlük ilaçlama sayısı iki katına çıkarıldı.

Günlük ilaçlamalar artırıldı

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz mevsimiyle artan sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı ilçede ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yeşil alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere her mahallede düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Günde iki kez ilaçlanıyor

Çiğli Belediyesi, 8 araç ile 26 mahallede her gün iki kez ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Akşam 19.00’da başlayan ilaçlamalar gece 02.00’ye kadar devam ediyor. Bu yoğun program sayesinde ilçede sivrisinek sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ara vermeden devam edilecek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dere yataklarını ve yeşil alanları temizleyip ilaçladıklarını belirtti. Başkan Yıldız, mahallelerin düzenli olarak her gün ilaçlandığını vurgulayarak, "Çiğlili hemşehrilerimizin sivrisinek ve haşerelerden uzak bir yaz mevsimi geçirmesi için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaçlama periyodumuzu ikiye katladık. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesi için ara vermeden çalışacağız" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

İlaçlama çalışmalarından memnun olan Çiğli sakinleri, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve ekibine teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, bu çalışmalar sayesinde daha rahat ve huzurlu bir yaz geçireceklerini belirttiler.

Çiğli Belediyesi’nin bu yoğun ilaçlama çalışmaları, ilçedeki sivrisinek ve haşere sorununu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.