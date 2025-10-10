Çiğli Belediyesi, sonbahar mevsiminde ağaç budama ve kent estetiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi’nde başlayan bakım faaliyetleriyle hem çevre düzenlemesini sağlıyor hem de vatandaşların güvenliğini artırıyor.



İlçe Genelinde Planlı Çalışmalar

Çiğli genelinde belirlenen program doğrultusunda yürütülen ağaç bakım ve budama işlemleri, yeşil alanların korunması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla devam ediyor. Ekipler, farklı mahallelerde periyodik olarak bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Alt Geçitlere Estetik Dokunuş

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZBAN Çiğli Alt Geçidi’nde boyama ve duvar yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Modern ve temiz bir görünüme kavuşan geçitler, bölge halkının kullanımına estetik katkı sağlıyor.

Başkan Yıldız’dan Açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin her köşesinde hem çevre düzenlemesi hem de estetik dokunuşlarla yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ağaç budama ve bakım çalışmalarımız, vatandaşlarımızın güvenliği kadar doğanın sağlığı için de büyük önem taşıyor. Alt geçit gibi yoğun kullanılan alanlarda ise görsel iyileştirmelerle kentimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Çiğli halkı için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."