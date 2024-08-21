Çiğli Belediyesi’nde görevli temizlik işçileri, çöp konteynerini boşaltırken buldukları 500 bin TL değerindeki altın bilezikleri sahibine ulaştırarak büyük bir örnek davranış sergiledi. İşçilerin duyarlılığı, altınların kaybolduğunu düşünen aileyi sevince boğdu.

Altın dolu kutuyu emniyete teslim ettiler

İnönü Mahallesi’nde rutin görevlerini yerine getirirken bir çöp konteynerinde altın bilezik dolu bir kutu bulan temizlik işçileri Şahin Çelik, Güzel Öztürk ve Yusuf Aydın, durumu hemen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Emniyet yetkilileri, hızlı bir şekilde altınların sahibi Kemal Barlas’a ulaştı ve değerli eşyaları sahibine teslim etti.

Başkan Yıldız’dan teşekkür ve tebrik

Olayın ardından temizlik işçilerini ve altınların sahibi Kemal Barlas’ı makamında ağırlayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gösterdikleri dürüstlükten dolayı işçileri tebrik etti. Başkan Yıldız, “Çalışma arkadaşlarımın bu örnek davranışıyla gurur duyuyorum. Altınların sahibine ulaştırılmasından dolayı büyük mutluluk içindeyim. Kemal Barlas’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Büyük bir sevinç yaşıyoruz”

Altınların kaybolduğunu fark ettikten sonra büyük bir endişeye kapıldıklarını belirten Kemal Barlas, “Altınların bulunamayacağını düşünüyorduk. Ancak temizlik işçileri sayesinde büyük bir mutluluk yaşadık. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Gurur duyuyorum”

Başkan Yıldız, olayın hem belediye hem de toplum için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Yıldız, “Mesai arkadaşlarımı bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Görevleri sırasında buldukları altınları tereddüt etmeden karakola teslim etmeleri, toplumda güvenin ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.