Çiğli Belediyesi, bağlama kursiyerleri ile 2024 yılına sanatsal bir dokunuşla merhaba dedi. ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri, Türk Halk Müziği'nin eşsiz ezgilerini Çiğli'ye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde, bağlama kursiyerlerinin tutkuyla hazırladıkları eserler sahnelendi, sanatseverlere hem ruhani bir deneyim sundu hem de yeni yıl coşkusunu yaşattı. Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik, Türk Halk Müziği’nin zenginliğini ve bağlama sanatının büyüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Yıldız: “Sanatın birleştirici gücüyle yeni yıla merhaba dedik”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Halk Müziği'nin toplumun ortak mirası olduğunu belirterek, “Bağlama kursiyerlerimiz, büyük bir emekle sahne alarak bizlere Türk kültürünün eşsiz ezgilerini sundu. Sanatın birleştirici gücüyle yeni yıla merhaba demek çok anlamlıydı. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, 2024 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum” dedi.