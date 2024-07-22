Çiğli Belediyesi, sanatla bağını kuvvetlendirmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz Doğaçlama Tiyatro Kursu düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kayıtlar 31 Temmuz’a kadar 0232 935 55 35 (2367-2376) numaralı hattı arayarak yapılabilir.

Başkan Yıldız’dan katılım daveti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Sanatın farklı alanlarında gelecek planlaması yapmak isteyen gençlerimize kurslarla destek oluyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize yönelik açtığımız hazırlık kursunun yanı sıra temel tiyatro eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz kurs desteği sunacağız. Kayıtlarımız 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen tüm yurttaşlarımızı kursumuza kayıt yaptırmaya bekliyoruz” dedi.