İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını belirtti.

"Yangını kontrol altına aldık"

Başkan Yıldız, yangınla mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinin de desteğiyle koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. "Çiğlimizde çıkan yangını kontrol altına aldık. Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerimiz ile birlikte gün boyu süren söndürme çalışmaları sonrasında ilçemizdeki yangını başarıyla kontrol altına aldık. Yangının daha fazla yayılmaması için canla başla çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.