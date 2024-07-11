Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan dezavantajlı durumdaki vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel bir hizmet sunuyor. Bu hizmet, hasta, yaşlı veya engelli bireylerin evlerinde periyodik aralıklarla alınabilen banyo, kuaför ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Özel bakım hizmetleri

Çiğli Belediyesi tarafından sunulan kişisel bakım hizmetleri, özel ekipmanlar ve tek kullanımlık hijyenik malzemeler kullanılarak sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden ve kendi başlarına bakımını yapamayan vatandaşların talepleri doğrultusunda ev ziyaretleri gerçekleştirerek bu hizmetleri sunuyor.

Randevu ve iletişim

Hizmetten yararlanmak isteyenler, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0232 935 55 35 (2212-2213) numaralı hattını arayarak randevu oluşturabiliyorlar.

Başkanın açıklamaları

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, dezavantajlı vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, Çiğli’de yaşayan hiçbir vatandaşımızı yalnız ve çaresiz hissettirmemeye özen gösteriyoruz" diyen Yıldız, ilçede yaşayan herkesin bu hizmetten yararlanabileceğini ve ihtiyaç sahibi olanların belediyeye başvurabileceğini vurguladı.