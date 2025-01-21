Çiğli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Uzay, havacılık ve astronomi temalı etkinlikler, öğrencilerin bilimle iç içe keyifli bir tatil geçirmesini sağlıyor.

Etkinlikler büyük ilgi görüyor

Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yarıyıl tatili boyunca çocukları bilimle buluşturuyor. Katılımcılar, uygulamalı atölyeler ve simülasyonlarla uzayın sırlarını keşfetme şansı yakalıyor. Teleskop gözlemleri gibi eşsiz deneyimler ise öğrencilerin bilime olan ilgisini artırıyor. Kampüs, gençlere uzay bilimleri ve havacılık temalı aktivitelerle dopdolu bir program sunuyor. Bilimsel keşiflerin heyecanını yaşayan öğrenciler, geleceğin bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

"Bilime olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençleri bilimle buluşturmanın gururunu paylaşarak şunları söyledi: “Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü’müzde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Atölyeler, simülasyonlar ve teleskop gözlemleri sayesinde öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyor. Onların bu heyecanı, geleceğin bilim insanlarının Çiğli’den yetişeceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Eğitim ve bilime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır.”

Çiğli’den Türkiye’ye uzanan bilim köprüsü

Tatilde bilimle iç içe bir deneyim yaşamak isteyen öğrenciler için kapılarını açan Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, bilimin ışığında büyüyen bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Başkan Yıldız, tüm öğrencileri bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet etti.