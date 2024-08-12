Çiğli Belediyesi, hafta sonu düzenlediği Eğlence Parkı etkinliğiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çiğlili çocuklar, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Eğlencenin merkezi: Güzeltepe ve Harmandalı

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Güzeltepe Futbol Sahası ve Harmandalı Gül Esin Parkı'nda gerçekleştirildi. Çocuklar, şişme eğlence parkında bol bol eğlenirken, oyun parkurlarında heyecan dolu yarışlar yaptı ve yüz boyama ile balon katlama etkinliklerinde keyifli anlar yaşadı.

Başkan Yıldız çocuklarla birlikte eğlendi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinlik boyunca çocuklarla birlikte olarak onların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklara zeka küpü, puzzle seti ve pamuk şekerler hediye eden Başkan Yıldız, etkinliklere katılarak çocuklarla oyunlar oynadı.

Çocuklar için daha fazla etkinlik yolda

Başkan Yıldız, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini vurgulayarak, “Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda en iyi gelişimi göstermeleri için çalışıyoruz. Hafta sonu Güzeltepe ve Harmandalı’daki etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerindeki ışıltıyı görmek bizleri mutlu etti. Yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmeleri amacıyla etkinliklerimizi sürdüreceğiz,” dedi.