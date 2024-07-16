Çiğli Belediyesi tarafından, Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna katılan 6-14 yaş arası çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz dönemi yüzme kursları Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzunda devam ediyor. 6-14 yaş arası çocukların kabul edildiği yüzme kursları, profesyonel antrenörler eşliğinde haftanın beş günü gerçekleştiriliyor. Kursa katılan çocuklar, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrılıyor. Hem temel yüzme eğitimi alan hem de yaz tatili eğlenceli bir şekilde geçirme imkanı bulan çocuklara, kurs bitiminde sertifika da verilecek.

KURS KAYITLARINA YOĞUN İLGİ

Haziran ayında başlayan yaz spor okulu yüzme kursuna çocuklar ve ebeveynleri büyük ilgi gösteriyor. İlk bir ay içerisinde kayıt yaptıran 290 çocuk; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde temel yüzme eğitimi alıyor.

ÖZEL ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Çocukların yaz tatilini yüzme öğrenerek ve eğlenerek geçirmesini amaçlayan Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden özel gereksinimli çocukları da unutmadı. Başvuruda bulunan 10 özel gereksinimli çocuk da profesyonel eğitmenler eşliğinde temel yüzme eğitimi alıyor.

“ÇİĞLİ’DE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK”

Yaz spor kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmesi için yaz spor okulumuz bünyesinde kurslar açtık. Özellikle yüzme kursumuza büyük ilgi var. Kurslarımız haftanın beş günü eğitmenlerimiz eşliğinde devam ediyor. Çocukları için yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkımıza giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Çiğli’de yüzme bilmeyen çocuğumuz da kalmaması için kursumuz yaz botunca devam edecek” diye konuştu.