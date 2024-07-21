Çiğli Belediyesi, kadınların sosyalleşmesine yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında kendisine ait araziden elde edilen mahsullerin de kullanıldığı Aşure Atölyesi düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aşure Atölyesine Çiğlili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Usta aşçılar eşliğinde gerçekleştirilen atölyede geleneksel lezzetlerimizden olan aşure pişirildi.

Çiğli Belediyesi’nin “Tarladan Sofraya Yerli Tarım” projesi kapsamında kendisine ait 57 dönümlük araziden elden ettiği buğday mahsulü de aşure yapımında kullanıldı.

Aşure yapımıyla ilgili merak ettikleri konuları aşçılara sorma şansı bulan kadınlar, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Aşure Atölyesine katılan kadınlara teşekkür eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, kadınların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, hobi ve meslek kursları, konferanslar, söyleşiler, sportif aktiviteler ve atölyeler düzenliyoruz. Gastronomi alanında kendisini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen kadınlara yönelik Grissini Atölyesinden sonra Aşure Atölyesi düzenledik. Geleneksel lezzetlerimizden olan, birlik ve beraberliğimizin simgesi aşureye, kendi topraklarımızdan elde ettiğimiz mahsulleri dahil edebilmek de bizi ayrıca mutlu etti. Bu güzel etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve katılım gösteren kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk ve dünya mutfağına yönelik atölyelerimizi çeşitlendirerek Çiğlili kadınlarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.