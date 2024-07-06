Çiğli Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz Açık Hava Yoga Buluşmaları düzenleyerek sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. İlki Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yaz ayları boyunca haftanın üç günü farklı mahallelerde devam edecek.

Yaz Spor Okulu kapsamında geniş bir program

Çiğli Belediyesi, Yaz Spor Okulu bünyesinde 32 farklı alanda düzenlediği kurslarla vatandaşlara spor yapma imkanı sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen Açık Hava Yoga Buluşmaları, doğa içinde ruhsal ve bedensel rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Haftanın üç günü farklı mahallelerde

Açık Hava Yoga Buluşmaları yaz ayları boyunca haftanın üç günü farklı mahallelerde düzenlenecek. Pazartesi ve Çarşamba günleri 08.30-09.30 saatleri arasında Ataşehir Mahallesi'nde, 11.00-12.00 saatleri arasında Egekent Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Cuma günü ise 08.30-09.30 saatleri arasında Köyiçi Mahallesi'nde buluşulacak. Eğer talep olursa, mahallelerden servis imkanı sağlanacak.

Başkan Yıldız'dan açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sporun ruh ve beden sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, "İlçemizde yaşayan her yaştan vatandaşımıza spor yapma imkanı sunmak için özveriyle çalışıyoruz. Kadınların kendilerine zaman ayırarak ruhsal ve bedensel olarak yenilenmelerini sağlamak amacıyla yoga buluşmaları düzenliyoruz. Havaların ısınması ve katılımcılarımızın talebi doğrultusunda etkinliğimizi açık havada gerçekleştiriyoruz" dedi.