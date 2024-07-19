Çiğli Belediyesi, çocukların yaratıcılığını ve teknoloji kullanım becerilerini artırmak için bir Stop Motion Animasyon Atölyesi düzenledi. Atölye, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağladı.

Çocukların animasyon macerası

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Stop Motion Animasyon Atölyesi, 7-12 yaş arası çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, çocuklara yaratıcı düşünme ve teknoloji kullanma becerilerini geliştirme fırsatı sundu.

Atölye süreci ve içeriği

Etkinlik üç saat sürdü ve iki bölümden oluştu. İlk bölümde çocuklara, Stop-Motion tekniğinin temel bilgileri verildi ve bu teknikle yapılmış kısa film örnekleri izletildi. Bu sayede çocuklar, Stop-Motion animasyon tekniğinin ne olduğunu dinleyerek ve izleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Uygulamalı eğitim ve eğlence

Teorik bilgilerin ardından atölyenin ikinci bölümünde çocuklarla birlikte uygulamalı çalışmalar yapıldı. Kendi tablet ve telefonlarını kullanan çocuklar, oyuncaklar, oyun hamurları ve kağıtlardan kendi animasyon filmlerini yapmanın heyecanını yaşadılar. Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, çocukların büyük beğenisini kazandı.

Başkan Yıldız'dan açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, animasyon atölyesi hakkında açıklamalarda bulundu. "Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek ve teknolojiyi doğru kullanmalarını sağlamak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz Stop Motion Animasyon Atölyesi’nde çocuklarımız önce teorik bilgi aldılar, sonra kendi filmlerini yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Gözlerindeki heyecan bizleri bundan sonraki süreç için daha fazla motive etti. Hayal güçlerini ortaya koyacakları ortamı sunduğumuzda çocuklarımızın neler başarabileceğini bir kez daha gördük. Kişisel gelişimlerine katkı sunacak atölyelerimizi çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.