Çiğli Belediyesi, ikinci Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı’nı halkın hizmetine sunuyor. Açılış töreni, 12 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projelerin ilçenin sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, “9 ayı geride bıraktık. Halkın temel ihtiyaçlarına odaklanarak toplumsal duyarlılık içeren projelerle Çiğli’yi her alanda ileriye taşıyoruz. Balatçık Mahallesi’nde açılacak ikinci Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı ile halkımızın yanında olacağız” dedi.

Kaliteli hizmet hedefleniyor

Çiğli Belediyesi, yeni projeleri ile ilçedeki sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ekonomik olarak uygun, kaliteli hizmetler sunmayı amaçlıyor. Kent Lokantası, sağlıklı beslenme imkânı sunarken, Özge Polat Kent Kitaplığı ise eğitim ve kültürel aktiviteleri teşvik edecek.

Üniversite bölgesine anlamlı hizmetler

Yeni Kent Lokantası, Balatçık Mahallesi'nde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yakınında yer alacak ve haftanın altı günü 250 kişilik kapasiteyle sağlıklı, uygun fiyatlı yemek hizmeti verecek. Yanında yer alan Özge Polat Kent Kitaplığı ise hem üniversite öğrencilerine hem de kitapseverlere açık olacak. Başkan Yıldız, “Şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için eğitime ve aydınlanmaya yatırım yapıyoruz. Özge Polat, eski eş şiddetine uğrayan bir kardeşimizdi, onun adına açılan kitaplık bu mücadelemizi simgeleyecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız’dan halka davet

Seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Yıldız, “Bu projelerle hem uygun fiyatlı yemek sunuyor hem de aydınlanma yolunda bir adım daha atıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla açılışları gerçekleştireceğiz, tüm halkımızı davet ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.