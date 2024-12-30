Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede büyük ilgi gören ilk Kent Lokantasının ardından, ikinci Kent Lokantasını da vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu Balatçık Mahallesi’nde açılacak olan lokanta, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir adımı olacak. Ayrıca bölgede bir de Özge Polat Kitap Kafe hayata geçirilecek.

İkinci Kent Lokantası Balatçık’ta açılıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın seçim vaatlerinden biri olan Kent Lokantalarının ikincisi, yeni yılın hemen ardından Balatçık Mahallesi'nde faaliyete geçecek. Lokantanın açılmasıyla birlikte özellikle dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere erişim sağlayabilecek. Kent Lokantası haftanın 6 günü 11.30-14.00 saatleri arasında hizmet verecek ve 250 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Özge Polat Kitap Kafe hizmete giriyor

Kent Lokantasının yanı sıra, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede yer alan 8914/8 Sokak'ta Özge Polat Kitap Kafe de açılacak. Bu kafe, kitapseverlere sakin bir ortam sunarken, aynı zamanda kültürel etkinliklerin düzenleneceği ve dostlukların pekişeceği bir alan olarak tasarlandı. Başkan Yıldız, “Kitap Kafe, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için sıcak ve huzurlu bir buluşma noktası olacak” diyerek, herkesi bu yeni mekânda kitaplarla buluşmaya davet etti.

"Seçim vaatlerimizi yerine getiriyoruz"

Başkan Yıldız, ikinci Kent Lokantasını açacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu projeyle sosyal belediyecilik anlayışımızı bir adım ileriye taşıyoruz. Vatandaşlarımıza ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunmak bizim için çok önemli. Kent Lokantaları, özellikle öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için büyük bir ihtiyaçtı. Çiğli Belediyesi olarak, sosyal dayanışmayı güçlendirecek projelerle halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ekonomik yemek imkanı

Balatçık’ta açılacak Kent Lokantası, bölgedeki öğrencilere ve dar gelirli vatandaşlara kaliteli yemek hizmeti sunacak. Haftanın altı günü açık olacak lokanta, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı menüler sunarak bölge halkının ekonomik yükünü hafifletecek. Çiğli Belediyesi’nin bu sosyal projesi, büyük ilgi görmeye şimdiden aday. Kent Lokantasının hemen yanında açılacak olan Özge Polat Kitap Kafe ise kitap tutkunlarına huzurlu bir ortam sunacak. Başkan Yıldız, “Bu kafe, sadece bir kitap okuma alanı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve dostlukların gelişeceği bir kültür noktası olacak. Herkesi burada buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.