FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz’ü 15 Temmuz darbe girişiminin ardından saklandığı evde ziyaret eden ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız, poliste susma hakkını kullanarak ve savcılıkta da adreslerini açıklamayarak gizlenmeye devam ediyor.

Cihat Yıldız'ın saklandığı adresler aranıyor

Cihat Yıldız’ın, Adil Öksüz'ü 4 Ağustos 2016 gecesi Üsküdar’dan alarak kaçırdığı aracın görüntüleri, soruşturma dosyasında yer alıyor. Yıldız, Adil Öksüz’ün arka koltukta, Zafer Çay’ın kullandığı aracın ön koltuğunda ise kendisinin bulunduğu bilgisi ile dikkat çekiyor. Savcılık sorgusunda, FETÖ içinde herhangi bir görevi olmadığını belirten Yıldız, saklandığı adresleri vermeyi reddetti ve 15 Temmuz’dan sonra “sağda solda takıldığını” ifade etti. Polis, Yıldız’ın saklandığı evi ve ona yardım edenleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltı ve ifade süreci

Cihat Yıldız, 16 Ağustos’ta Beylikdüzü’nde bir polis kontrol noktasında yakalandı. Polislere, abisinin kimliğini gösterdi ancak gerçek kimliğini gizlemeyi başaramadı. Emniyette susma hakkını kullanan Yıldız, savcılıkta da suçlamaları reddetti. Kaçış sürecinde yabancı telefon hattı ve kamusal Wi-Fi ağlarını kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

Olayın ardındaki araç ve yöntemler

Adil Öksüz’ün kaçırılmasına dair dosyada, olayla ilgili araç görüntüleri mevcut. Üsküdar'dan alınan Öksüz'ün, Yıldız tarafından kaçırılan aracın görüntüleri ve detayları dosyada yer almakta. Yıldız, savcılık sorgusunda, yakalandığı günü ise bir beyaz araçla camiye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulduğunu ve kaçmadığını belirtti.

Polis, Cihat Yıldız’ın saklandığı yerler ve ona yardım eden kişileri bulma çabalarını sürdürüyor.