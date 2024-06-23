Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında 20 Haziran gecesi çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Diyarbakır’da 7.900 dekar tarım alanı yandı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Çınar ilçesindeki Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde toplam 7.900 dekar tarım alanının zarar gördüğünü belirtti. Bu alanın 6.789 dekarı anız, 1.111 dekarı ise hasadı yapılmamış buğday tarlasıydı. Ayrıca yangında 1 traktör ve 14 sulama tesisi de kullanılamaz hale geldi. Köksalan Mahallesi’nde 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83 ağır yaralı küçükbaş hayvanın Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderildiği ve 190 hayvanın ise yerinde tedavi edildiği bildirildi.

Mardin’de 7.000 dekar tarım alanı kül oldu

Mardin Mazıdağı ilçesindeki Yetkinler, Yücebağ mahalleleri ve Kelek Mezrasında ise toplam 7.000 dekar tarım alanının yandığı tespit edildi. Bu alanın 4.000 dekarı hasadı yapılmamış buğday, 3.000 dekarı ise anızdan oluşmaktaydı. Mardin’de herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadığı, ancak sulama ekipmanlarının zarar gördüğü açıklandı.

Devletin kurumları bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Bakan Yumaklı, yangın sonrasında bakanlık personelinin AFAD koordinasyonunda hızlıca müdahale ettiğini ve çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yanan alanlarda biyoçeşitliliğin hızlıca geri kazanılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon ve yaban hayatını iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Geçmiş olsun dilekleri ve destek çalışmaları

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yumaklı, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraların sarılmasına devam edeceğini vurguladı.