Kakao fiyatları, normalde metrik ton başına 2,500 dolar seviyesinde seyrederken, düşük rekolte raporları ve arz endişeleri nedeniyle Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,000 doların üzerine çıktı. Bu dramatik artış, çikolata üreticilerini ve tüketicileri zor durumda bırakıyor.

Büyük şirketler zorluklarla mücadele ediyor

CNBC'nin haberine göre, Mars, Mondelez, Ferrero ve Hershey gibi büyük şekerleme şirketleri, uzun vadeli sözleşmelerle kakao maliyetlerindeki bu artıştan korunmaya çalışıyorlar. Ancak, bu şirketler önümüzdeki yıllarda daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalabilirler. Clarkston Consulting'in tüketici ürünleri sorumlusu Steve Rosenstock, "Bu durum, bu şirketlerin işlerini yönetme biçimlerini kesinlikle etkiliyor, çünkü maliyet etkisi inanılmaz derecede önemli" diyor.

Batı Afrika'da kakao arzı sıkıntısı

Batı Afrika, düşük kakao fiyatları nedeniyle daha karlı ürünler yetiştirmeye yönlendirildiğinden kakao arzında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Gana gibi büyük üreticiler, kakao fiyatlarının yeniden yükselmesi üzerine ürün teslimatlarını gelecek sezona ertelemeyi düşünüyor. Bu durum, arzın daha da daralmasına yol açabilir.

Tüketicilere yansıyacak

Kakao fiyatlarındaki artış, birçok gıda şirketi için maliyetleri artırarak tüketicilere yansıyor. Bu da pazarlama stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Tüketiciler, çikolata ve şekerleme fiyatlarında önemli artışlarla karşılaşabilirler.