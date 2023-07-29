Çıldırtan sıcaklar ile birlikte herkes çıldırdı. Resmi dairelerde memur ile vatandaşlar. Trafikteki sürücüler. Trafik polisi ile vatandaş. Kasiyer ile müşteri. Yolda yürüyen herkes çıldırmış durumda.

Sakın ha kimselere ''gözünün üstünde kaşın var'' demeyin.

Sakın ''yan bakayım'' da demeyin.

Adres falan da sormaya kalkmayın.

Herkes saatli bomba gibi, sadece patlayacağı saat belli değil.

Yahu arkadaş.

Kırmızı ışıkta duran araca, arkadaki kıro korna çalıyor ya.

Şoförün yanındaki bir başka kıro, ayağının tekini camdan çıkarmış.

Hiçbir şey yokken, bir anda önündeki aracın yolunu kesen bir başka maganda anında elinde sopa ile adeta ring'te meydan okuyan boksör gibi dövecek adam arıyor.

Çoğunuzun malumudur;

Bazı şoförlerin ''haydar'' tutkusu vardır.

''Haydar'' nedir derseniz, anlatayım.

Maganda sürücülerin ''efelik yapacakları tuttuğu anlarda'' oturdukları koltukların altından çıkardıkları ve kazma sapı görünümünde olan, daha çok beyzbol sopası gibi süslenmiş üzerine de ''haydar'' yazılan, sadece darp etmeye ve öldürmeye yarayan cenk aletidir.

İşte size iddia ediyorum.

İzmir'de her 5 araçtan 3 tanesinde ''Haydar'' var.

... Ve bu 3 ''Haydar''dan en az 2 tanesi de suça karışmıştır. Diğer bir deyişle birilerinin kafasını kırmış, kolunu bacağını da sakat bırakmıştır.

Gerçi ''Haydar''ın yazı kışı yok.

''Haydar'' her zaman haydar.

Kafan bozuldu, çek haydar'ı, patlat karşındakinin kafayı.

Benim demek istediğim, ''çıldırtan sıcaklarda'', ''haydar''lara daha çok iş düştüğüdür.

Sözün özü şudur sevgili okurlar;

Gülümsemenin dahi ''sadaka'' kabul edildiği bir toplumun fertleri olarak, hiç kimsenin kimseye öfkelenmeye hakkı yoktur.

Bırakın öfkelenmeyi, kötü söz söylemeye, yan bakmaya dahi hakkı yoktur.

Biz ne zaman medeni toplum oluruz biliyor musunuz?

Trafik magandalarını yollarda görmediğimiz zaman...