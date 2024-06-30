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Kostüm stylingi sanatçının kendisinin yaptığı klipte, Klip çekimleri Kuruçeşme Wine&Duck isimli sosyetik mekanda gerçekleşti.

Yeni cover versiyonda sanatçı opera vokaller ile esere renk kattı. Okumalar Alfa Müzik Yapım Stüdyolarında gerçekleşti.Klip ünlü yönetmen Ali Eşitmez imzası taşıdı.

Söylediği eserleri farklı tarzıyla yorumlayan sanatçı Çilem Duman usta müzik insanı Murat Göğebakan'ın gönüllere taht kuran ''Kör Bıçak'' eserini yeniden yorumladı. İSTANBUL (İGFA) - Çilem Duman,söz müziği Murat Göğebakan'a ait eseri pop soundlarda genç kitleler ile buluştururken Göğebakan hayranlarının sevgisini kazanmayı hedefledi.

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