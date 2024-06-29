İstanbul Bahçelievler'deki Uğurlu El bayiindeki yoğunluk, 387 milyon TL'lik Çılgın Sayısal Loto çekilişi için zirve yaptı.

Büyük ikramiye için umutlar yükseliyor

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye'de büyük bir heyecan yaratıyor. İstanbul Bahçelievler'deki Uğurlu El bayiinde, 387 milyon TL'yi aşan rekor ikramiyenin hayaliyle vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Bayinin işletmecisi Ali Kösealioğlu, yaşanan bu yoğunluğu, "İkramiye arttıkça insanlar buraya koşuyor, umarım ihtiyacı olan birine çıkar" şeklinde yorumluyor.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto'da kaydedilen en yüksek ikramiye olan 247 milyon 659 bin 481 TL, Diyarbakır Silvan'dan oynayan bir talihli tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde kazanılmıştı. Ancak bu akşamki çekiliş, bu rekoru da geride bırakmaya aday.

Ali Kösealioğlu, bayiinin 30 yıllık geçmişinde iki kez büyük ikramiye verdiğini ve bu akşamki çekilişle birlikte bir kez daha tarih yazmayı umduğunu belirtiyor. Kösealioğlu, "Bayimiz ismi gibi uğurlu, büyük ikramiyeyi vereceğimize inanıyorum" diye ekliyor.

Loto severlerin artan ilgisi

Çekilişe saatler kala bayide kuyruklar oluşuyor. Müşteriler arasında, genellikle 5-10 kupon oynayanlar varken, bazıları 20 kuponla şansını denemeye karar vermiş. Abbas Çiçekçi gibi düzenli oynayanlar ise, ikramiyenin birden fazla kişiye çıkmasını umut ediyor: "Büyük ikramiye sadece bana çıkmasın, 4-5 kişiye çıksın isterim."

Herkesin bir hayali var

Orhan Gözkeser gibi loto oynayanlar, bu büyük ikramiyenin kendi hayallerini gerçekleştirme fırsatı olduğunu düşünüyor. Gözkeser, "Herkes şansını deneyerek hayallerini gerçekleştirebilir. Benim de ailem, çocuklarım ve geleceğim için hayallerim var," şeklinde konuştu.