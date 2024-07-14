Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 427 milyon TL’ye ulaşarak Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye tutarı rekorunu kırdı. 13 Temmuz 2024 tarihli çekilişte de 6 bilen çıkmadı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 420 milyon TL’lik rekor ikramiye için çekiliş 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.

Bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti.

İşte 13 Temmuz 2024 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:

6-29-38-69-78-79 Joker-27 SüperStar-38

6 bilen çıkmadığı için 427 milyon 383 bin 809 liralık ikramiye bir sonraki haftaya devretti.