2024 Paris Olimpiyatları, Fransa Bisiklet Turu (Tour de France), Wimbledon ve Euro 2024 neredeyse aynı anda gerçekleşirken, Birleşik Krallık merkezli Melanoma Fund, bu büyük spor etkinliklerini cilt kanserini önleme amacıyla bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kuruluş, "Silhouettes" adlı kampanyasıyla, güneşten korunmayı ihmal etmenin risklerine dikkat çekiyor ve açık hava sporları tutkunlarını cilt sağlığı konusunda bilinçlendiriyor.

Kampanya açıklamasının cilt kanserinin önlenmesi ve erken teşhisi için farkındalık yaratmak olduğunu açıklayan reklam ajansı Neverland, Clear Channel tarafından desteklenen posterler, zararsız görünen benlerin melanomlara dönüşümünü sporcuya benzeyen silüetlerle gösteriyor. Profesyonel sporcular Rosie Muggeridge, Christian Lawal ve Daniel Whittaker'ın desteğiyle kampanya yürütülüyor.

Cilt kanseri cerrahı Siva Kumar, güneşten korunmanın önemini vurgulayarak, spor yaparken güneş koruyucu kullanımının hayati önemini belirtiyor.