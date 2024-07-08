Yaz mevsiminin getirdiği güneşli havalar keyifli olabilir, ancak cilt kanserine yakalanmamak için ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Kendini fark ettirmeden başlayabilen melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü kabul ediliyor. Dermatologlar, birkaç basit önlemle bu hastalığa yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini söylüyor.

Melanom, cildin pigmentini oluşturan melanosit adlı deri hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Hastalık kendini deride koyu renkli leke veya kabartılar şeklinde gösterir. Genellikle ışığa bol maruz kalan kafa derisi, yüz, sırt, kol ve bacaklarda görülse de, ışık görmeyen bölgelerde de oluşabilir.

Melanomun diğer cilt kanseri türlerine kıyasla vücudun farklı bölgelerine yayılma ihtimalinin yüksek olması endişe yaratıyor. Bu nedenle erken teşhis ve korunma büyük önem taşıyor.