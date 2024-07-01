Bunlar da ilginizi çekebilir

Turnuvanın A Grubu'nda mücadele edecek milliler, ilk maçında 3 Temmuz Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz önderliğindeki kafile , Onur Açıkgöz, Hasari Erdoğan, Müslüm Ekinci, Müslüm Elagöz, Necip Çilkız, Celal Aydın, Ramazan Kayar, Kerem Özdemir, Furkan Ataş ve Mehmet Ali Ceyhan'dan oluştu.

Gaziantep'teki kampını bugün tamamlayan milli sporcular, Polonya'nın Walcz kentinde 3-6 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için İstanbul aktarmalı uçuşla Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti.

GAZİANTEP (AA) - Çim Hokey i A Milli Takım ı, Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için Polonya 'ya gitti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.