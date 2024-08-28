Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, müzikseverler için özel bir etkinlik sunuyor. 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan çim konserleri, Kültürpark'ın yeşil alanında her akşam saat 21.00'de başlayacak. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının performans sergileyeceği bu etkinlik, müzik dolu bir tatil dönemi vaat ediyor.
Çim konserleri programı:
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30 Ağustos: Mert Demir
Ünlü pop müzik sanatçısı Mert Demir, enerjik performansıyla festivalin açılışını yapacak.
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31 Ağustos: Teoman
Rock müziğin efsane ismi Teoman, klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicileri geçmişe götürecek.
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1 Eylül: Volkan Konak
Karadeniz ezgilerini modern bir yorumla sahneye taşıyan Volkan Konak, 1 Eylül akşamı dinleyicilerin karşısında olacak.
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2 Eylül: Hande Yener
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, 2 Eylül akşamı sahnede olacak.
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3 Eylül: Semicenk
Alternatif müziğin genç yeteneklerinden Semicenk, dinamik performansıyla festivalin renklerinden biri olacak.
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4 Eylül: Motive
Türk rap müziğinin güçlü temsilcilerinden Motive, 4 Eylül'de sahne alacak.
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5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, 5 Eylül akşamı sahnede olacak.
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6 Eylül: Hayko Cepkin
Rock müziğin kendine has sesi Hayko Cepkin, 6 Eylül'de festivalde yerini alacak.
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7 Eylül: Derya Bedavacı
Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, 7 Eylül akşamı performans sergileyecek.
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8 Eylül: Sakiler
Türk müziğinde önemli bir yer edinmiş olan Sakiler, 8 Eylül'de enerjik performansıyla sahnede olacak.
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9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)
Festivalin kapanışını, rock müziğin usta ismi Haluk Levent yapacak. Konser öncesinde Ali Altay'ın performansı da dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Yer ve saat bilgileri:
- Yer: Yeraltı Otopark Üstü Çim Alan, Kültürpark, İzmir
- Tarih: 30 Ağustos – 9 Eylül 2024
- Saat: 21.00 – 23.00
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki çim konserleri, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ünlü sanatçılarla dolu bu 10 gün, Kültürpark'ta eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak. Fuar alanında gerçekleştirilecek bu etkinlik, İzmir'in kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlayacak.