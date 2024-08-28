Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, müzikseverler için özel bir etkinlik sunuyor. 30 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan çim konserleri, Kültürpark'ın yeşil alanında her akşam saat 21.00'de başlayacak. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının performans sergileyeceği bu etkinlik, müzik dolu bir tatil dönemi vaat ediyor.

Çim konserleri programı:

30 Ağustos: Mert Demir

Ünlü pop müzik sanatçısı Mert Demir, enerjik performansıyla festivalin açılışını yapacak.

31 Ağustos: Teoman

Rock müziğin efsane ismi Teoman, klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicileri geçmişe götürecek.

1 Eylül: Volkan Konak

Karadeniz ezgilerini modern bir yorumla sahneye taşıyan Volkan Konak, 1 Eylül akşamı dinleyicilerin karşısında olacak.

2 Eylül: Hande Yener

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, 2 Eylül akşamı sahnede olacak.

3 Eylül: Semicenk

Alternatif müziğin genç yeteneklerinden Semicenk, dinamik performansıyla festivalin renklerinden biri olacak. Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi İzmir'de sahnelenecek

4 Eylül: Motive

Türk rap müziğinin güçlü temsilcilerinden Motive, 4 Eylül'de sahne alacak.

5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, 5 Eylül akşamı sahnede olacak.

6 Eylül: Hayko Cepkin

Rock müziğin kendine has sesi Hayko Cepkin, 6 Eylül'de festivalde yerini alacak.

7 Eylül: Derya Bedavacı

Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, 7 Eylül akşamı performans sergileyecek.

8 Eylül: Sakiler

Türk müziğinde önemli bir yer edinmiş olan Sakiler, 8 Eylül'de enerjik performansıyla sahnede olacak.

9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)

Festivalin kapanışını, rock müziğin usta ismi Haluk Levent yapacak. Konser öncesinde Ali Altay'ın performansı da dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yer ve saat bilgileri:

Yer: Yeraltı Otopark Üstü Çim Alan, Kültürpark, İzmir

Tarih: 30 Ağustos – 9 Eylül 2024

Saat: 21.00 – 23.00

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki çim konserleri, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ünlü sanatçılarla dolu bu 10 gün, Kültürpark'ta eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak. Fuar alanında gerçekleştirilecek bu etkinlik, İzmir'in kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlayacak.