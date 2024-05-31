ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dalgıçlar, TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında Türk bayrağı ile kulüp bayrağı açarak kutladı.

Çimentaş Elazığspor'un, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar devam ediyor.

Keban ilçesindeki bir alabalık tesisinde görev yapan dalgıçlar da takımlarının şampiyon olması dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

Dalgıçlar yaklaşık 20 metre derinlikte Türk bayrağı ile Çimentaş Elazığspor'un bayrağını açtı.