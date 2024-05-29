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Dj Kar'ın İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e destek için "Filistin yalnız değildir" sloganına, taraftarlar her defasında cep telefonlarının flaşlarını açıp kapatarak karşılık verdi.

Bu esnada sahaya giren taraftarlar platformun çevresinde toplanarak, takımlarına tezahüratlarda bulundu, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tüm ekip platformda yer aldıktan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran futbolcular, yaşadıkları sevinci taraftarlarla paylaştı.

Bordo-beyazlı bazı futbolcular, aileleriyle birlikte sahaya ellerinde ve omuzlarında taşıdıkları Filistin bayraklarıyla çıktı.

Yapılan anonslarla tek tek sahaya gelerek taraftarı selamlayan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular kurulan platformda yerini aldı.

ELAZIĞ (AA) - TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor , şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı.

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