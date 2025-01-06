Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru alarak vatandaşların talep ve şikayetlerini çözme konusundaki etkinliğini sürdürdü. En fazla başvuru, doğum saati öğrenme talepleriyle nüfus işlemleri üzerine yoğunlaştı.

CİMER 2024'te 4,5 milyon başvuruyu cevapladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru alarak vatandaşların taleplerine cevap verdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, her başvuruya yanıt verilmesi zorunlu olup, bu süreçte idari ve teknik yapılanma geliştirildi.

En çok başvuru nüfus işlemlerine

2024 yılında en fazla başvuru, doğum saati öğrenme talepleriyle nüfus işlemleri üzerine yapıldı. 867 farklı konu arasında bu talep ilk sırada yer aldı.

CİMER’in etkinliği ve gelişmeler

Başvuruların işlem süresini düşürmek amacıyla oluşturulan 'İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü' sayesinde işlem süresi 12 güne kadar düştü. Ayrıca 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve CİMER personeline hizmet kalitesini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Bölgesel dağılım ve eğitim seviyesi

Nüfus oranına göre en fazla başvuru Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan geldi. Başvuruların %44’ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi.

Yeni yayınlar ve projeler

İletişim Başkanlığı tarafından 'CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 2' ve '3' kitapları yayımlandı. Ayrıca, 'Sıfır Atık Projesi' ve '21’inci Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER' kitapları da projelerin tanıtımında önemli bir yer aldı.

Yapay zeka dönemi başlıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2025’te CİMER’in yapay zeka ile güçlendirileceğini açıkladı. Mobil uygulama da testlerin ardından hayata geçirilecek. Bu dönüşüm, CİMER’in hizmet kalitesini daha da artıracak.